YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç iletişimciler 'Çocuk Gelin'lerin sesi oldu

Genç iletişimciler 'Çocuk Gelin'lerin sesi oldu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri "Beni Sen Büyüt Anne" adıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle toplumun kanayan yaralarından biri olan 'çocuk gelin' sorununa dikkat çekti.

Erzurum merkez Yakutiye İlçe Müftülüğü, kadın kuaförleri ve çeşitli özel kuruluşlarla işbirliğine giren Berranur Semiz, Gülten Tercanlı, Demet Demir, Tuğçe Kopuz, Sinem Zehir, Zehra Özkılıç, Semih Şenkal ve Semra Dursun sokak röportajları, sosyal deney gibi etkinliklerle çocuk gelinlerle ilgili farkındalık oluşturmayı çalıştı. Etkinliklerle toplumun nabzını yoklayan ekip, çocuk gelinler hakkındaki tutumların ne yönde olduğunu da araştırdı. 'Çocuk gelinlere hayır' diyen proje ekibi farklı alanlardan paydaşlar edinerek daha geniş bir alanda yankı uyandırmaya çalıştı.

Ukranya'da düzenlenen bir yarışmada "Çocuk gelinlere hayır" temasını işleyerek birinci olan Ahmet Kemal Özerbaş ve Erzurum'daki diğer kadın kuförlerle işbirliği içerisinde hareket eden ekip, Kırk Tarak Bayan Kuaför Ahmet Kemal Özerbaş ile röportaj yaparak düşüncelerine ve konuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgilendirdi.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 13:27:48 TSI

NNNN

