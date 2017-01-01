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Öğrencilere Vademecum dağıtıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmur Durmuş ve Prof. Dr. Cengiz Yakıncı işbirliğinde Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine ilaç isimlerinin ve ilaçların yan etkilerinin yer aldığı Vademecum kitabı dağıtıldı.

Tıp öğrencileri için ücretsiz olarak dağıtılan kitapların öğrencilere büyük fayda sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Mahmur Durmuş, kitapların dağıtılmasında destek verenlere teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Durmuş, "Tıp Fakültesi olarak bu yıl 3. Sınıf öğrencilerimize yönelik İlaç Uygulama ve Beceri dersini programa yerleştirdik. Bu derste ilaç bilgisi de gerekli olduğu için 240 tane Vademecum satın alarak öğrencilerimize karşılıksız dağıttık. Öğrencilerimiz bu kitapla uzun yıllar faydalanacaklardır ve hekimlik yaptıkları yerlerde başucu rafında duracaktır" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 13:31:43 TSI

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