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Başkan Karaosmanoğlu, şehit aileleriyle buluştu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:32
Başkan Karaosmanoğlu, şehit aileleriyle buluştu
Başkan Karaosmanoğlu, şehit aileleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2014 yılında şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz'in eşi Suna Akdeniz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Oğuzhan Demir'in babası Satılmış Demir, Hakkari 4'üncü Dağ Komando Taburu'nda görev yaparken ve Kuzey Irak'ta süren operasyonda yılında şehit olan Üsteğmen Serkan Çakal'ın eşi Zeynep Çakal ve aileleri ile bir araya geldi. Sehit eşleri ve yakınlarıyla öğlen yemeğinde bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, eşi Behiye Karaosmanoğlu da eşlik etti. Samimi sohbetlerin yanı sıra şehit ailelerine Seka Park'ı gezdiren Başkan Karaosmanoğlu, şehit ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şehit aileleri de, kendilerini ağırlayan ve yalnız bırakmayan Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.
Birliktelik sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını vatan olarak seçmişler ve bize emanet etmişler. Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlar. Bir kez daha ifade etmek isterim ki toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.
Bu vatanın, bu millete ait olduğunu camileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, mezar taşları, hanları ve hamamları ile ecdadımız tarafından adeta tescil etmişlerdir vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Vatan, bizim en kıymetli varlığımızdır. Gerektiğinde canımızı bile vatanımız için feda etmekten çekinmeyiz. Bunu aziz milletimiz terörle mücadelede gösterirken en son 15 Temmuz günü hain FETÖ darbecilerine karşı da bir kez daha kahramanca göstermiştir. İşte şehit ailelerimizin çocukları, eşleri, babaları da bu kutsal vazifeyi gözlerini kırpmadan bu vatan ve bu millet için yaptılar. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Onların bize değerli emanetleri olan aileleri, bizim başımızın tacıdır" şeklinde konuştu.
(İG-GY-Y)

18.05.2017 13:32:35 TSI
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