YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta Fethin 564. yılı kutlanacak

Muş'ta Fethin 564. yılı kutlanacak



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) organize edilen İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü Muş'ta da "Fetih Buluşmaları" adı altında kutlanacak.

Konuyla ilgili makamında açıklamalarda bulunan KYK Muş İl Müdürü Emrullah Güler, Fethin 564. yılının çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi. Programın Muş Şehir Stadyumunda 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacağını ifade eden Güler, etkinliklerin üniversite öğrencilerine ve tüm Muş halkına açık ve ücretsiz olacağını kaydetti. Programın mehter takımı gösterisi ile başlayacağını hatırlatan Güler, "Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun söyleşisi ile devam edecek ve akabinde Uğur Işılak konseri ile son bulacak. Türk-İslam ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olan, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümünü kutlamak, genç nesillere ve halka, İstanbul'un fethini ve Fatih Sultan Mehmet'i anlatmak amacıyla 'Fetih Buluşmaları' programı düzenleniyor. Fetih ruhu ve ahlakı ile fethin bölgesel ve küresel anlamları üzerinde durulan programlarda, gençlere ve halka yaşanan çağda fethin değişen temel dinamikleri anlatılacak. Programlarda, padişahların şiirlerine yaptığı bestelerle müzik literatürüne katkı sağlayan sanatçı Işılak, fetih ruhunu notalara yansıtarak gençleri ve halkı fetih yolculuğuna çıkaracak" dedi.

(UU-MSA-Y)



18.05.2017 13:32:36 TSI

NNNN

