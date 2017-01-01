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Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim'de 627 Kişi Sorgulandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim uygulamasında 627 şahıs sorgulanırken, 154 araç kontrol edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 11 Mayıs 2017 Perşembe günü park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddaa ve ganyan bayiileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde 46 motorize ekip ve 99 personelin katılımıyla "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" adı altında uygulama yapıldı. Uygulamada 627 kişi sorgulandı, aranan 1 şahıs yakalandı, 13 şahıs hakkında da adli/idari işlem yapıldı. 42 işyeri, 154 adet araç kontrol edildi. Uygulama neticesinde; 1,8 gr. sentetik uyuşturucu, 2 adet sentetik uyuşturucu, 13 adet mermi çekirdeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 3 araca cezai işlem uygulandı" ifadesine yer verildi.

Ayrıca ana cadde ve kavşaklarda ise mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapanlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise 15-18 yaş arasındaki 8 çocuğa Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 13:32:51 TSI

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