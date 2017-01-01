YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Ege Bölgesinin iç kesimlerinde bugün beklenen kuvvetli yağışların Aydın ili genelinde de etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini arttırarak Manisa il geneli ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve de tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

(MB-Y)



18.05.2017 13:33:37 TSI

NNNN

