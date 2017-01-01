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Spor gösterileri AVM'lere taştı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamalarında yapılan spor gösterileri AVM'lere ve sokaklara taştı. AVM'lerdeki spor gösterileri nefes keserken, sporla halkın bütünleşmesi sağlandı.

Erzurum'da spor gösterileri AVM'lere ve sokaklara taştı. Son yıllarda farklı bir formatta kutlanan ve halkla bütünleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, bu yılda dolu dolu geçiyor.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği spor gösterileri Form AVM ve Palerium AVM'nin yanı sıra Anıtlar Bahçesi ve Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Kent Meydanında yapıldı.

Özellikle AVM'lerde yapılan eskrim, taekwondo, karate, judo, boks ve jimnastik gösterileri nefes kesti. Sporcuların muhteşem gösterileri, işyeri sahipleri ve halk tarafından pürdikkat izlendi.

Anıtlar bahçesinde yapılan badminton, tenis, masa tenis ve futbol gösterileri de büyük dikkat çekerken, Çifte Minareli Medrese önünde ise güreş gösterileri yapıldı. Özellikle AVM'lerde yapılan spor gösterilerinde, halkın spora dikkat çekmesi sağlanırken, sporla halk bütünleşti.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 13:33:37 TSI

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