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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu:

- "Bağımsızlık meşalesi, geleceğimizin teminatı sevgili



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm ulusun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bağımsızlık meşalesi, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir" dedi.

Konukoğlu, yayımladığı mesajında, milletimizin talihini değiştiren kurtuluşun simgesi, milli şahlanışımızın sembolü olan"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nın 98. yıl dönümünü kutladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakarak kurtuluş mücadelesini başlattığını vurgulayan Konukoğlu, "Atatürk'ün tarihin altın sayfalarına yazılan bu günü gençliğe armağan etmesi, gençlere duyduğu güveni ortaya koyuyor. Bizler de ülkemizin geleceğini gençlerimizin inşa edeceğine olan inancımızla onlara destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Konukoğlu, İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan milli birlik ve beraberlik ruhunun, 2023'e giden yolda bizi güçlü kılan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en büyük mirasımız olduğunu ifade ederek, "Ulu Önder Atatürk'ün, 'Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' diyerek seslendiği gençlerimize olan güvenimiz sonsuzdur. Büyük Önder Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşale, istiklal ve istikbalimizin teminatı sevgili gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir.Ecdadımızdan aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadelemize büyük bir azimle devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

(LO-OE-Y)



18.05.2017 13:36:15 TSI

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