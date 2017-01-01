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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının, Kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, ecdadımızın gösterdiği kahramanlık ruhuna bağlı olarak, istiklal ve istikbalimize, tarihimize, kültürümüze, cumhuriyetimize ve milli benliğimize ebediyen sahip çıkacaktır. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen değerleri daha da zenginleştirecek ve milli mücadele ruhunu her daim ayakta tutacaktır. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemiz, gençlerimizin yanında ve en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edecektir. Bu duygularla gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, aydınlık yarınlara doğru tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca vatanı uğruna şehit düşen tüm şehitlerimizi sonsuz minnet duyguları ile saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Şİ-OE-Y)



18.05.2017 13:36:36 TSI

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