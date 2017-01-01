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Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden sergi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından sergi düzenlendi.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, şube müdürleri ve kursiyerler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Usta Öğreticisi Selda Karaca, 24 kursiyer ile yaptıkları ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kursiyerlerimiz bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri bugün burada halkımızın beğenisine sundular. Buradaki amacımız, hem kursiyerlerimizin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine destek olmaktır" dedi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde birçok kurs açıldığını ifade eden Karaca, "Bugün burada dekoratif ahşap süsleme kursu ve nakış kursuna ait ürünler yer alıyor. Biz kursumuzda genellikle eskitme tekniğini çok kullandık. Yine bunun yanında Country tarzını çok seviyoruz ve bu nedenle o tarza da çok yöneldik. Bunlarla mutfak setleri ve salon takımları yaptık ve birçok eski ürünleri de yeniledik" ifadelerini kullandı.

Serginin iki gün boyunca açık olacağını dile getiren Karaca, tüm Van halkının davetli olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ile başlayan program, serginin gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



18.05.2017 13:38:13 TSI

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