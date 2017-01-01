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Öğrencilere çevre bilinci dersi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:38
Öğrencilere çevre bilinci dersi
Öğrencilere çevre bilinci dersi

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl Üniversitesi öğrencileri, kent merkezindeki okullarda, ilkokul öğrencilerine çevre bilinci dersi verdi.
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü ikinci sınıf öğrencileri, halkla ilişkiler stratejileri dersi kapsamında hazırlanan 'Çevre Temizliği ve Çocukların Çevreye Karşı Duyarlılığının Arttırılması' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine çevre bilinci aşıladı.20 kişilik öğrenci grubu, 5'erli gruplar halinde kent merkezindeki 5 okulda görev aldı. Çevre nedir, temiz çevrenin önemi, çevre kirliliği, çevre duyarlılığı gibi konularda dördüncü sınıf öğrencilerine sunum yapan üniversite öğrencileri, etkinlikte, temiz çevrenin insan ve diğer varlıklar üzerindeki önemine vurgu yaptı.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine çevre bilinci aşılamaya çalıştıklarını belirten Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi Nihal İpek, "Çevre temizliği ve çevre bilincinin oluşturulmasına ayrıca çevreye karşı duyarlılığın arttırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 20 öğrencinin katılımıyla, ilköğretim okullarında bir ders saati boyunca etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.
(YA-HİV-Y)

18.05.2017 13:38:21 TSI
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