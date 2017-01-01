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KOMEK'ten Endülüs ve Selçuklu esintisi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla açtığı Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, Konya'nın kültür ve sanatına katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla açtığı Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni birbirinden farklı sanatsal etkinliklerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde 23 Mayıs'a kadar devam edecek KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan birbirinden kıymetli eserler ve sanatsal faaliyetlerle Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.



Endülüs'ün renkli dünyasında seyahat

Etkinliklerin ikinci gününde çok sayıda program ile birlikte Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Lütfi Şeyban, "Endülüs'ün Renkli Dünyasında Seyahat" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Şeyban, "Endülüs'ün Selçuklu, Osmanlı, Abbasiler ile benzer yanları yüzde 60-70 civarındadır. Bizim için ayrışan yanları önemlidir. Çok güzel tatlı rekabet vardır. Asla hırs, ihtiras temelli bir rekabet değil, tatlı bir çekişme vardır" dedi. Şeyban, Endülüs şehirleri ile kültürüne ait eserleri fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Gün boyu ziyarete gelenleri "KOMEK öğretmenleri ve kursiyerlerinin "Endülüs'ten Anadolu'ya" isimli bağlama dinletisi ile "Flamenko'dan Tasavvufa" isimli ney dinletisi karşıladı. Etkinlik kapsamında yapılan KOMEK Mutfağında ise günün konuğu Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Neslihan Menteş oldu. Menteş, Günümüz Mutfağı başlıklı sohbetinde şeker hamuru ile çiçek yapımını uygulamalı olarak anlattı.



Hünerli eller yarıştı

Sergi ve Bilgi Şöleni kapsamında her gün düzenlenen Hünerli Eller isimli anlık yarışmalarda KOMEK Örgü kursuna giden kursiyerler yarıştı. Kursiyerler arasında heyecana sahne olan yarışmada Sıdıka Pembegül birinci, Hacer Kürkcü ikinci, Nagihan Bezirci üçüncü oldu. Dereceye girenler kursiyerler altın ile ödüllendirildi. "HÛ'NUN SADASI" sergideki ikinci gün programları KOMEK öğretmen ve kursiyerlerinin "Hû'nun Sadası" isimli ney konseri ile tamamlandı. Sultan Veled Salonu'nu dolduran misafirler, neyin dinlendirici etkisi ile birbirinden güzel eserleri dinleyip günün yorgunluğunu attılar.



Payitaht Abdülhamid Konya ile buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde birbirinden değerli eserlerin yanında söyleşiler, konserler, yarışmalar, sohbetler, şiir dinletileri, uygulamalı gösterilerle devam edecek etkinlikler kapsamında 19 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Osmanlı Hanedanından Orhan Osmanoğlu ve Payitaht Abdülmahid dizisi oyuncuları Konyalılarla buluşacak. KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, 23 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatleri arası gezilebilecek.

(İB-AH-Y)



18.05.2017 13:38:42 TSI

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