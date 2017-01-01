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İzmek kursiyerlerinin eserleri göz kamaştırdı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:41
İzmek kursiyerlerinin eserleri göz kamaştırdı
İzmek kursiyerlerinin eserleri göz kamaştırdı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK'in yılsonu sergi ve belge dağıtımları devam ediyor.
İZMEK kursiyerlerin Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki yılsonu sergisi adeta göz kamaştırdı. İZMEK bünyesinde 34 farklı branşta bin 445 kursiyerin katıldığı ve mezun olduğu yılsonu sergisine
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, kursiyerler ve yakınları katıldı. Miniklerin halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte konuşan Başkan Doğan, "Bir yıl uğraştınız. Sizlere emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Bizler temel belediyecilik hizmetleri dışında çok daha farklı yönlere, sizlerin yaşam alanlarınıza destek vermeye çalışıyoruz. Ama sizler bu aktivitelere katılmazsanız sessiz, kimsesiz sahipsiz olur. Buraların gerçek sahibi sizlersiniz. Herkes için çok güzel kurslarımız var. Bu kurslarımıza ister hobi, ister terapi, ister bir şeyler öğrenmek için gelin, ne olursa olsun gelmiş olmanız bizim için çok önemli. Bu güzel işlerin yapılmasında büyük katkı gösteren öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Kadın dostu belediye olduklarını belirten Doğan, "Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile güzel bir işbirliği içinde bu güzel hizmetleri yapıyoruz. Geçen yıl 25 bin öğrencimiz vardır. Bu farklı bir belediyecilik anlayışının en güzel örneğidir. Kadın dostu bir belediyeyiz. Türk kadını en iyi şeylere layık. Bizim milletimiz kadınına değer veriyor. Sizlere en güzel şartları sunmaya devam edeceğiz. Avrupa kadına seçme seçilme hakkını vermemişken, Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara her ikisini birden vermiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, kadınların her alanda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sizler için her türlü desteğe hazırız. Bu kurslarda yaptıklarınızı satmak için satış ofislerimiz var. Mikro Kredimizden faydalanabilirsiniz. Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde sizler için çok güzel yerler yaptık. Yüzme havuzundan, üretim atölyesinden, saunasından, kadın sağlığından, psikolojik danışmanlık, aile rehberlik merkezine kadar her şey var. Daha mutlu, daha huzurlu olalım diye yapıyoruz. 8 yıldır 15 yerde bayanlarımız için ücretsiz spor salonlarımız var. Buralardan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Hanımlara bisiklet kullanmasını da öneren Doğan, "Yahya Kaptan'daki bisiklet eğitim pistinde, uzman hocalarımız eşliğinde bisiklet kullanmayı öğrenebilirsiniz. Özellikle hanımefendileri bisiklet binmeye davet ediyorum. Bisiklete binin daha fazla pasta yiyin, daha fazla tatlı yiyin. Bisiklete binin, kolesterolünüz çıkmasın. Bisiklet çağdaşlık demektir. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz, İzmit Belediyesi sizin belediyenizdir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. İzmit'imiz dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak. Çok güzel projelere imza attık. O projelerden faydalanın. Gölkay Park, Ekopark, Cephanelik Mesire Alanımızı ziyaret edin. Yılsonu sergimizin tüm hanımefendilere tüm İzmitimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ise, "Kentimiz her geçen gün kabuk değiştiriyor, gelişiyor. Sanayi kenti olmasının yanı sıra, hızla turizm ve kültür kenti olma noktasında hızlı bir yol alıyor. İzmit Belediyemiz eğitim, kültür ve sanata verdiği desteklerle sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini sergiliyor. Sadece çevre, kültür, edebiyat alanında değil, eğitim alanında da önemli çalışmalarımız var. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a kurslara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hem İZMEK hem de KOMEK kurslarımız ile kentimizde yeni bir komşuluk yeni bir akrabalık ilişkileri gelişti" dedi.
Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da İzmit Belediyesi ile ortaklaşa açılan İZMEK kursları sayesinde on binlerce kişinin meslek sahibi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergiler gezildi.
(KK-GY-Y)

18.05.2017 13:41:38 TSI
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