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18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:42
İlkokul öğrencileri kütüphanede sabahladı

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, BENGİ Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni bir faaliyet daha hayata geçirildi.
BENGİ Projesi kapsamında Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kütüphanede Sabahlıyoruz" etkinliği başlatıldı. Öğrencilerin kitaplarla daha fazla vakit geçirmesini sağlamak ve kitap odağında eğlenmek amacı ile gerçekleştirilen etkinliğin ilk uygulaması Sadullah Özer İlkokulunda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir´in de katıldığı etkinlik kitap okuma saati ile başladı. Yaklaşık 1 saat süren okuma saatinin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürünün anlattığı masaldan sonra öğrenciler de kendi masallarını anlattılar. Masal sunumu esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro personelinin hazırladığı patlamış mısır ve meyve suyu da öğrencilere ikram edildi.
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin eşlik ettiği oyunlarla neşeli dakikalar geçiren öğrenciler, doyasıya eğlendi. Kütüphanede Sabahlıyoruz etkinlikleri ilçe genelinde çeşitlendirilerek devam edecek.
(HD-MŞ)

18.05.2017 13:42:02 TSI
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