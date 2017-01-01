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Hakkari Belediyesinden gece mesaisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:42
Hakkari Belediyesinden gece mesaisi
Hakkari Belediyesinden gece mesaisi

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, gece saatlerinde kentin değişik noktalarına oturma bankı kurdu.
Hakkari Belediyesi, şehrin değişik cadde ve sokaklarına oturma bankları kurmaya devam ediyor. İlkbahar mevsimiyle beraber geçtiği hizmet atağını hız kesmeden devam ettiren Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha önce gündüz saatlerinde Çevreyolu Caddesi başta olmak üzere kentin değişik noktalarında bank kurma çalışması yapmış ve kent insanını büyük bir rahata kavuşturmuştu.
Gündüz saatlerinde yaptıkları çalışmalarla yetinmeyen Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hizmet atağını gece saatlerine de taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunduğu destek kapsamında gönderilen oturma bankları, iş makineleri ile kent merkezinin değişik cadde ve sokaklarına getirildi. Belediye ekipleri, geceli gündüzlü çalışarak cadde ve sokaklara dinlenme bankları kurdu.
Yeni kurulan banklar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, çarşı merkezinin değişik noktalarındaki bank kurma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
Belediye Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları çalışmalardan vatandaşların memnun kalmasının kendilerini de sevindirdiği ifade ettiler.
(FT-MSA-Y)

18.05.2017 13:42:58 TSI
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