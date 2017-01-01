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İş yeri değil antika eşya müzesi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:43
İş yeri değil antika eşya müzesi
İş yeri değil antika eşya müzesi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta emlak işiyle uğraşan antika meraklısı 67 yaşındaki Mehmet Saygı'nın müzeyi andıran iş yeri hem çevredekilerin hem de müşterilerinin ilgisini çekiyor. Saygı, 24 yıldır Yozgat'ta günlük olarak yayımlanan yerel gazeteleri de arşivliyor.
Yozgat'ta müzeyi andıran iş yerinde emlak işiyle uğraşan Mehmet Saygı'nın, kültürüne sahip çıkmak ve koruma adına biriktirdiği antika eşyaları, neredeyse iş yerine sığmaz hale geldi. Eski savaş aletlerinden radyoya taş plaklara, heybe, halı, kilim, dergi, kitap, gazete, para, pul ve ütü, tepsi gibi birçok antika eşyayı dükkanında muhafaza eden Saygı, iş yerinde hem antika eserleri hem de Yozgat'ın tarihsel, kültürel ve geleneksel değerlerini sergileme olanağı buluyor. Kimi zaman bu antika eşyaları satın almak isteyenlerin olduğunu belirten Saygı, kıyıp da bu eserleri satamadığını söyledi. Antika merakının ve arşiv yapmaya küçük yaşta başladığını hatırlatan Saygı, daha sonra zamanla bu merakının arttığını dile getirdi.
Yozgat'ta yayımlanan günlük gazeteleri 24 yıldır arşivleyip cilt haline getirdiğini de aktaran Saygı, ilkokul dergilerinin ve askerdeki mektuplarının da dosyalar halinde bulunduğunu vurguladı. Geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili bilgi istendiğinde vatandaşlara yardımcı olan Saygı, arşivlediği gazeteleri, Yozgat'a basın müzesi açıldığı takdirde oraya verilmesini istiyor. İleri de bu arşivden herkesin yararlanması gerektiğine işaret eden Saygı, adının da yaşatılmasını istiyor.
(BMG-UY-Y-)

18.05.2017 13:43:10 TSI
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