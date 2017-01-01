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Pazarlar'da badminton turnuvası



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünce Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Badminton turnuvası sona erdi.

Pazarlar İlkokulu spor tesislerinde yapılan badminton turnuvasında dereceye girenler belirlendi. Badminton turnuvasında birinci Furkan Saygın, ikinci Sultan Keskin ve üçüncü İrem Tosun oldu.

Turnuvada dereceye giren oyuncuların madalyalarını Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır verdi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün öğrenciler arasında düzenlediği Badminton turnuvasında birinci Furkan Saygın, ikinci Sultan Keskin ve üçüncü İrem Tosun oldu. Turnuvalara katılan herkese ve katkılarından dolayı beden eğitimi öğretmeni Sıla Sezer'e teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)



18.05.2017 13:43:38 TSI

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