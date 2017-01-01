YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Transformers Eskişehir'de ilk kez NeoPlus'ta

Transformers Eskişehir'de ilk kez NeoPlus'ta



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi, Eskişehir'de ilk kez Transformers etkinliğini gerçekleştirecek.

Bilim kurgu filmi Transformers'ın robotları Optimus Prime ve Bumblebee hayranları ile NeoPlus'ta buluşacak. Efsanelerin showları ve fotoğraf çekimi yanında çocuklar için oluşturulacak alanda 12.00-18.00 saatleri ücretsiz olarak birçok etkinlik gerçekleştirilecek. PS4 oyunları, robotları modelleme, özel panolarda rakamlara atış yaparak en yüksek puanı toplama, özel ışıklı masalarda Transformers karakterlerinin şablonlarını çıkartma, maske atölyesinde tasarlama ve boyama, Green Box perdesi önünde fotoğraf çekimi ve çizgi film kareleri ile montajlanarak çocuklara hediye edilecek. 20-28 Mayıs tarihleri arasındaki ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe herkesin davetli olduğu açıklandı.

(İHA-MET-Y)



18.05.2017 13:44:51 TSI

NNNN

