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Boğazlıyan MHP ilçe teşkilatından Kayseri Şeker'e destek ziyareti



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KAYSERİ (İHA) - MHP Boğazlıyan İlçe teşkilatı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek 25 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurulda destek vereceklerini açıkladılar.

Ziyarette konuşan MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı İbrahim Tamer, "MHP Boğazlıyan İlçe Teşkilatı olarak biz Boğazlıyan çiftçisinin köylerin, kasabalarının hepsinin temsilcisiyiz. Hepsinin doğru olan şeylerde yanındayız yanlış olanlarında kim olursa olsun hiç fark etmez karşısındayız. Biz çiftçiyiz, pancar ekicisiyiz kendimiz emeğimizle kazanıyoruz. Başkanımızın da fabrikaya ve bize katkıları var. Paralarımızı ve her şeyimizi zamanında alıyoruz. Onun için Başkanımız dürüst olduğu için yanındayız. Boğazlıyan İlçe Teşkilatı Olarak da yanındayız. Şu an bütün köy temsilcileri de burada hep birlik de arkasındayız" dedi.

Boğazlıyan MHP İlçe teşkilatının hep birlikte Kayseri Şeker'e gelerek desteklerini açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Şeker Fabrikası Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, "MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kuruluna öncelikle buraya kadar zahmet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İlçe Başkanımızın da ifade ettiği gibi burada MHP ilçe Teşkilatı dışında köylerden temsilcilerde var . Dolayısı ile çiftçileri ilgilendiren bir konuda tavır ortaya koymaları, tercihlerini ortaya koymuş olmaları bizim için anlamlı ve çok değerlidir. Biz çiftçilerimizin güvenine layık olmak için elimizden geleni gösterdik. 25 Mayısta yapılacak olan Genel Kurulda da bu emanetlerine talip olduğumuzu ifade ettik. Adaylığımızı destek için buradalar. MHP Boğazlıyan İlçe Teşkilatının da içinde bulunan çiftçilerimizin de güvenine layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Allah razı olsun" diye konuştu.

(AÖ-Y)



18.05.2017 13:46:31 TSI

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