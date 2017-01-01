ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler gençliklerini yaşamaktan uzak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:47
Gençler gençliklerini yaşamaktan uzak
Gençler gençliklerini yaşamaktan uzak
- Eğitim Sen Eskişehir Şube Eğitim Sekreteri Özge Akgül Ayaz:
- "Gençlik, ezberci bir eğitim ile dünyayı tanıtarak hayata atılmaktadır"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eğitim Sen Eskişehir Şube Eğitim Sekreteri Özge Akgül Ayaz, eğitimli, eğitimsiz gençlik kitleleri içinde işsizlik oranının hızla arttığını, gençlerin gençliklerini yaşamaktan çok uzak, çarpık düzenin esiri olarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Ayaz, gençliğin okuldan çalışma yaşamına kadar bugün bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özge Akgül Ayaz, "Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme politikaları nedeniyle milyonlarca çocuk ve gencimiz hızla eğitim sisteminin dışına doğru itilirken, her yıl yüz binlerce gencimiz çalışma yaşamında işsizlik, güvencesizlik, taşeron çalışma gibi ağır sömürü koşullarıyla karşı karşıya bırakılmakta, iş cinayetlerine kurban gitmektedir" dedi.
Gençliğin sorunlarını önemsemeyen, tutarlı ve planlı bir gençlik geliştirmeyenlerin her yıl 19 Mayıs'ta çıkıp benzer nutuklar atmasının hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Eskişehir Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Özge Akgül Ayaz şunları söyledi:
"Gençlik, ilkokuldan başlayarak dünyayı gerçekte olduğu gibi değil, olanlara gösterilmek istendiği gibi görmelerini sağlayan ezberci bir eğitim ile dünyayı tanıtarak hayata atılmaktadır. Bu durum, gençliğin eğitimsiz bırakıldığı, daha çocuk yaşta dışlandığı, üniversite kapılarının yoksul-emekçi çocuklarına kapatıldığı gerçeğinin somut bir sonucudur. Bugün gençliği dört bir yandan saran ve giderek ağırlaşan sorunlara karşı, geleceğin sahibi gençlerin, gelecek güzel günlerin umudu olduğunu düşünüyor tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."
(MY-MET-Y)

18.05.2017 13:47:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milli futbolcunun babası böbrek taşından kurtulmak için Eskişehir'i tercih etti
YEREL

MİLLİ FUTBOLCUNUN BABASI BÖBREK TAŞINDAN KURTULMAK İÇİN ESKİŞEHİR'İ TERCİH ETTİ
Öğrencilerden harika çalışmalar
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HARİKA ÇALIŞMALAR
Transformers Eskişehir'de ilk kez NeoPlus'ta
YEREL

TRANSFORMERS ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ NEOPLUS'TA
İnönü Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergi
YEREL

İNÖNÜ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİ
ESOGÜ Rektörü Gönen'den 19 Mayıs mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ GÖNEN'DEN 19 MAYIS MESAJI
ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi
YEREL

ESOGÜ HASTANESİNDE DİSLEKSİYE DİKKAT ÇEKİLDİ
'Oyun Başlasın' etkinlikleri devam ediyor
YEREL

'OYUN BAŞLASIN' ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
ESOGÜ Gençlik Haftası başlıyor
YEREL

ESOGÜ GENÇLİK HAFTASI BAŞLIYOR
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor
YEREL

GÖKYÜZÜNÜN KLASİKLERİ KARADAKİLERLE BULUŞUYOR
Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri
YEREL

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN SEZON SONU KONSERİ
Açıköğretim öğrencileri sisteme ilişkin görüşlerini paylaştı
YEREL

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ SİSTEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI
İnönü'ye Şehitlik Ormanı
YEREL

İNÖNÜ'YE ŞEHİTLİK ORMANI
Hastane önüne radar ya da üstgeçit istiyorlar
YEREL

HASTANE ÖNÜNE RADAR YA DA ÜSTGEÇİT İSTİYORLAR
ESOGÜ'de EGG'A LARVA 2017 Proje Pazarı düzenlendi
YEREL

ESOGÜ'DE EGG'A LARVA 2017 PROJE PAZARI DÜZENLENDİ
Ürünlerde gecikme olabilir
YEREL

ÜRÜNLERDE GECİKME OLABİLİR
Seramik Panolar Edebiyat Fakültesi'nde yerini aldı
YEREL

SERAMİK PANOLAR EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE YERİNİ ALDI
Nene Hatun'da mezun öğrenciler için tören yapıldı
YEREL

NENE HATUN'DA MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN TÖREN YAPILDI
Vali Azmi Çelik, Karacaşehir Mahallesi'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ AZMİ ÇELİK, KARACAŞEHİR MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
İBF öğrencilerinden el sanatları projesi &quot;Ustalar Yaşatır&quot;
YEREL

İBF ÖĞRENCİLERİNDEN EL SANATLARI PROJESİ "USTALAR YAŞATIR"
Eskişehir'de zehirlenmeler
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ZEHİRLENMELER
İnönü'de TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği
YEREL

İNÖNÜ'DE TUBİTAK 4006 BİLİM ŞENLİĞİ
Gürleyikliler piknikçilerden tedirgin
YEREL

GÜRLEYİKLİLER PİKNİKÇİLERDEN TEDİRGİN
Evinin önündeki çardağı tamir ederken düşen adam yaralandı
YEREL

EVİNİN ÖNÜNDEKİ ÇARDAĞI TAMİR EDERKEN DÜŞEN ADAM YARALANDI
Dünya Oyun Oynama Gününde pedallara bastılar
YEREL

DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜNDE PEDALLARA BASTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir