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Gençler gençliklerini yaşamaktan uzak

- Eğitim Sen Eskişehir Şube Eğitim Sekreteri Özge Akgül Ayaz:

- "Gençlik, ezberci bir eğitim ile dünyayı tanıtarak hayata atılmaktadır"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eğitim Sen Eskişehir Şube Eğitim Sekreteri Özge Akgül Ayaz, eğitimli, eğitimsiz gençlik kitleleri içinde işsizlik oranının hızla arttığını, gençlerin gençliklerini yaşamaktan çok uzak, çarpık düzenin esiri olarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Ayaz, gençliğin okuldan çalışma yaşamına kadar bugün bir çok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Özge Akgül Ayaz, "Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özelleştirme politikaları nedeniyle milyonlarca çocuk ve gencimiz hızla eğitim sisteminin dışına doğru itilirken, her yıl yüz binlerce gencimiz çalışma yaşamında işsizlik, güvencesizlik, taşeron çalışma gibi ağır sömürü koşullarıyla karşı karşıya bırakılmakta, iş cinayetlerine kurban gitmektedir" dedi.

Gençliğin sorunlarını önemsemeyen, tutarlı ve planlı bir gençlik geliştirmeyenlerin her yıl 19 Mayıs'ta çıkıp benzer nutuklar atmasının hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Eskişehir Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Özge Akgül Ayaz şunları söyledi:

"Gençlik, ilkokuldan başlayarak dünyayı gerçekte olduğu gibi değil, olanlara gösterilmek istendiği gibi görmelerini sağlayan ezberci bir eğitim ile dünyayı tanıtarak hayata atılmaktadır. Bu durum, gençliğin eğitimsiz bırakıldığı, daha çocuk yaşta dışlandığı, üniversite kapılarının yoksul-emekçi çocuklarına kapatıldığı gerçeğinin somut bir sonucudur. Bugün gençliği dört bir yandan saran ve giderek ağırlaşan sorunlara karşı, geleceğin sahibi gençlerin, gelecek güzel günlerin umudu olduğunu düşünüyor tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

(MY-MET-Y)



18.05.2017 13:47:26 TSI

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