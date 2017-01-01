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Tok'tan taraftara çağrı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:47
Tok'tan taraftara çağrı
Tok'tan taraftara çağrı
- Başkan Tok, belediye personeliyle Samsunspor'un yanında olacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, TFF 1. Lig'in son maçına çıkacak olan Samsunspor'u Bandırmaspor maçında yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
Belediye personeline ve taraftarlara çağrıda bulunarak Cumartesi günü oynanacak maçta Samsunspor'a moral desteğinde bulunacaklarını ifade eden Başkan Tok, "Belediye olarak tüm personelimizle birlikte Samsunsporumuzun yanında olacağız. 1 puan almak ligde kalmak için yeterli. Ancak, biz beraberlik için değil, 3 puan alması için kırmızı beyazlı ekibimize 90 dakika boyunca destek olacağız" dedi.

Tok'tan "takımına sahip çık" çağrısı
Samsunspor'un şehrin markası olduğuna dikkat çeken Başkan Tok, "Şehir Samsunsporla seviniyor, Samsunsporla hüzünleniyor. Samsunspor, bizim için büyük bir sevda. Kırmızı ve beyaz renklerini gönlümüze yazdık. Bu şehirde yaşayan herkes, bu şehrin takımına sahip çıkmak zorunda. Hepimizin ortak değeri olan Samsunspor'un yanında olmak zorundayız. Takım için taraftar desteği çok önemli. Bu yüzden son maç çok kıymetli. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve kötü günleri geride bırakarak, kırmızı beyazlı ekibimize moral vermeliyiz. Belediye personelimizle beraber tüm taraftarları ve Samsunluları takımına sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

18.05.2017 13:47:33 TSI
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