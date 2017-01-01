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Karaman Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler Osmangazi Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, durmak yok yola devam dedik ve aralıksız çalışmaya gayret ettik. Asfalt çalışmalarımız farklı bölgelerde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin farklı noktalarında yenileme çalışmaları yaparak daha modern yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Karamanımızın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Osman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ramazan Kepir, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çalışkan'a mahallem adına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Osman Gazi Mahallesi, mahalle olalı böyle hizmet görmemiştir. Son bir yıl içerisinde mahallemizde Kur'an Kursu imar çalışması, viyadük ve park yenileme çalışmaları gibi birçok hizmeti ardı ardına gördük. Bayanlar için yapılan Hanımlar Lokali de tamamlanmak üzere. Mahalle aralarında asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı. Diğer yandan Alparslan Bulvarı'nda gerçekleştirilen yol yenileme ve aydınlatma çalışması da mahallemizin çehresini bir anda değiştirdi. Bu hizmetleri mahallemize kazandırdığı için sayın belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



18.05.2017 13:47:40 TSI

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