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Hisarcık Beşevler Ortaokulu'nda TÜBİTAK Destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Bilecik Osmaneli Hisarcık Beşevler Ortaokulu'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen '4006 Bilim Fuarı' açılışı yapıldı.

Düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan okul Müdürü Ali Devrim Aygül, bilim fuarlarının, öğrencilerin vizyonunu genişleten, ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayan, onların bakış açılarını zenginleştiren, geliştiren bir çalışma olduğunu belirtti. Aygül, bilgi üretiminin, çevrede olup bitenleri merak ederek, merak edilenleri araştırarak ve araştırma sonuçlarını paylaşarak gerçekleştiğini belirterek, "TÜBİTAK Bilim Fuarları, temel eğitimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB'e bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetlerdir. Okulumuz öğrencilerinin kendi ilgileri doğrusunda ürettikleri bilimsel bilgileri, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam olması sağlanmıştır. Bu ortam da araştırmasını sunacak öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkaları ile paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır. Bizleri destekleyen TÜBİTAK yetkililerine ve proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara, öğrencilere teşekkürlerimi sunarken gelecek yıllarda yeni projelerle tekrar görüşmek üzere saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin de, "Üreten bir toplum olma bilincini çocuklarımıza aşılamalıyız" diye konuşarak, bu tür yapılan etkinliklerle geleceğimizin teminatı olan çocukların daha iyi yetiştirildiğine inandığını söyledi. Şahin, organizasyonda emeği geçen herkesi kutlayarak, öğrencilerin ileri ki hayatlarında başarılı olmalarını diledi.

Kaymakam Edip Çakıcı ise, fuarda birbirinden ilginç projelerin yer aldığını belirterek, "Bu tür projeler öğrencilerin ufkunu açacaktır. Ben emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler izlendi. Gösterilerden sonra, aralarında Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin,AK Parti İlçe Başkanu Yalçın Karaca, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin bulunduğu davetliler fuarı gezdiler. Protokol üyeleri fuarda öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgiler aldılar. Program katılımcılara çeşitli ikramların ardından sona erdi.

(ZZ-MET-Y)



18.05.2017 13:49:34 TSI

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