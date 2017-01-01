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Gelibolu'da bindallı defilesi



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında açtığı kursların sergi ve defileleri gerçekleştirildi.

Defileye; Belediye Başkan Vekili Selçuk Bartan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Arzu Yücesoy ve Ahmet Can, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Çetin ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngör'ın yanı sıra kalabalık bit topluluk katıldı.

Gelibolu Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda düzenlenen Üç Etek Bindallı Defilesi öncesinde folklor gösterileri yapıldı ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Defilede zevkle izlenen üç etek bindallıları sunan öğrencilerin çoğunun da, bindallıları yapan kursiyerlerin olması defileyi daha kıymetli hale getirdi. Defilede 17 öğrenci, 17 üç etek bindallıyı sundular.

(UYC)



18.05.2017 13:54:12 TSI

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