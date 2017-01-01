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Defterdar Osman Çitgez'den ÇTB'ye Ziyaret

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:54
Defterdar Osman Çitgez'den ÇTB'ye Ziyaret
Defterdar Osman Çitgez'den ÇTB'ye Ziyaret

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Defterdarı V. Osman Çitgez, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Ziyarette kısa bir konuşma yapan Çanakkale İl Defterdarı Osman Çitgez; "Çanakkale Ticaret Borsası olarak ilimiz ekonomisinin gelişmesi, ilimiz ürünlerinin markalaşması için çok güzel çalışmalar yaptığınızı yakinen takip ediyorum. Yakın zamanda düzenlemiş olduğunuz Ulusal Peynir çalıştayı ve Peynir tadım etkinlikleri Edirne'den Kars'a kadar sektörle ilgili firmaları Çanakkale'mizde buluşturdu. Bu güzel organizasyon ile ilgili olarak Çanakkale Ticaret Borsası Meclisini tebrik ediyorum" dedi.
Son gün 31 Mayıs
Vergi yapılandırılmasında 1'nci taksitini ödemeyenler için son günün 31 Mayıs olduğunu hatırlatan İl Defterdarı Osman Çitgez; "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeni ile Kanundan yararlanma hakları sona ermiş olan mükelleflere kanuna eklenen geçici madde ile 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeme imkanı getirildi" diye konuştu.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
(UYC)

18.05.2017 13:54:51 TSI
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