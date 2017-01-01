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Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde bahar şenliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:55
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde bahar şenliği
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde bahar şenliği

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kaymakamı Cahit Çelik, Belediye Başkanı Mithat Nehir ve yerel sponsorların destekleriyle Atatürk Anadolu Lisesi 1. Bahar Şenliği başladı.
23 Mayıs'a kadar çeşitli ekinliklerle kutlanacak olan Bahar Şenliğinin ilk gününde İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğünde fotoğraf ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Resim sergisinde Samandağ Lisesinde okuyan ve mezun olan öğrencilerin resimleri yer aldı. Resim sergisinde 1970-1980 yılları arasında çekilmiş öğrenci resimleri katılımcılara duygulu anlar yaşattı.
İlçede yapılan sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsediğini belirten Kaymakam Çelik, "Bu tür etkinlikleri destekliyoruz" dedi.
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Enver Canpolat, açılışta yaptığı konuşmada, çok daha profesyonel başarılara imza atmanın gerekliliğinden bahsederek, öğrencilerdeki dinamiklik ile Samandağ'da bir ilki gerçekleştirildiğini söyledi. Canpolat, "Öğrencilerin güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak, öğrencilerin bu ilgi alanları doğrultusunda yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacı ile profesyonel düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönelmişlerdir. Özellikle öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek amacı ile müzik, şiir dinletisi ve resim sergileri hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilere örnek teşkil edecek öğrencilerin motivasyonunu arttıracak çalışmalara da imza atarak Samandağ'ında bir ilk gerçekleşecektir. Bu çalışma kapsamında, mezunlar davet edilerek, öğrencilerin yaşanılan deneyimlerden faydalanmaları sağlanacaktır. Dolayısı ile eski mezunlarda yıllar sonra hatırlanmanın verdiği mutluluğu his edeceklerdir" diye konuştu.
Etkinliğe, Kaymakam Dr. Cahit Çelik, Samandağ Belediye Başkan Vekili Dilek Süslü Asırmak, Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay, 24. Dönem Milletvekili Refik Eryılmaz, okul müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Yeter, öğrenciler, mezunlar ve vatandaşlar katıldı.
(ELF-Y)

18.05.2017 13:55:04 TSI
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