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Belediye Başkanı Rafet Vergili'den 19 Mayıs kutlama mesajı



KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga yurdumuza yayılmış ve milletimizin azmi ve inancı ile birleşerek bu kutlu mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak, Türk milleti için tarihi dönüm noktası olan bu tarihi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıldönümünü kutladığımız bu kutlu günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

(AÇ-



18.05.2017 14:01:16 TSI

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