ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkanı Rafet Vergili'den 19 Mayıs kutlama mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:01
Belediye Başkanı Rafet Vergili'den 19 Mayıs kutlama mesajı

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Belediye Başkanı Rafet Vergili mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga yurdumuza yayılmış ve milletimizin azmi ve inancı ile birleşerek bu kutlu mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak, Türk milleti için tarihi dönüm noktası olan bu tarihi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıldönümünü kutladığımız bu kutlu günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.
(AÇ-

18.05.2017 14:01:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TSO Başkanı Tuncay Özcan'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL

TSO BAŞKANI TUNCAY ÖZCAN'DAN 19 MAYIS MESAJI
Karabük'te üzerine ağaç devrilen işçi öldü
YEREL

KARABÜK'TE ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN İŞÇİ ÖLDÜ
FETÖ sanığı eski komutan hakim karşısında
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ KOMUTAN HAKİM KARŞISINDA
Karabük'te 150 kişi okuma yazma sertifikası aldı
YEREL

KARABÜK'TE 150 KİŞİ OKUMA YAZMA SERTİFİKASI ALDI
Necdet Aksoy, Marka Şehirler Zirvesi'ne katıldı
YEREL

NECDET AKSOY, MARKA ŞEHİRLER ZİRVESİ'NE KATILDI
Kardemir Karabükspor'da Atiker Konyaspor mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA ATİKER KONYASPOR MESAİSİ
SGK Karabük personelinde kan bağışı
YEREL

SGK KARABÜK PERSONELİNDE KAN BAĞIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir