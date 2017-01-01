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Hakkari-Van karayolu ulaşıma kapatılıyor



HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Van karayolunun bakım, onarım ve kayaların patlatılması nedeniyle 4 saat boyunca ulaşma kapatılacağı bildirildi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari-Van devlet yolunun 19 Mayıs günü Güzeldere mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeni ile saat 10.00 ile 13.30 arası trafiğe kapatılacağı belirtildi. Van ilinden Hakkari'ye, Hakkari'den de Van'a giden yolcuların mağdur olmaması için bu saatlere dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

(FT-MSA-Y)



18.05.2017 14:03:00 TSI

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