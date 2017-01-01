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TSO Başkanı Tuncay Özcan'dan 19 Mayıs mesajı



KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, 19 Mayıs'ın işgal güçlerine karşı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç günü olarak tarihte büyük bir ize sahip olduğunu söyledi.

Özcan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması, millet iradesine dayanan tam bağımsız devlet kurma yolunda atılan ilk adım olmuştur. Bu günü Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan etmesi, onlara verdiği değeri ve duyduğu güveni ifade etmektedir. Şüphesiz gençlerini en iyi şekilde yetiştirerek yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk devletinin varlığını sürdürmek ve geliştirmek ancak iyi eğitim almış gençler vasıtasıyla mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle vatan ve millet uğruna büyük fedakârlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımı sunar, gençlerimize ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar dilerim" dedi.

(AÇ-YE-Y)



18.05.2017 14:02:12 TSI

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