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"TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" Malatya'da yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:05
"TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" Malatya'da yapıldı
"TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" Malatya'da yapıldı
- Kursiyerlere TÜBİTAK projesi yazmanın ilke ve teknikleri anlatıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - TÜBİTAK Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Tarım ve Fen Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" programı 12-14 Mayıs tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Gündüz'ün koordinatörlüğünde yürütülen etkinliğe çoğunluğu İnönü Üniversitesinde görevli araştırmacılar olmak üzere 21 kursiyer katılırken, etkinlik kapsamında 5 eğitmen iki gün boyunca kursiyerlere tarım ve fen bilimleri alanında TÜBİTAK projesi yazmanın ilke, teknik, standart ve özelliklerini anlattı.
Rektör Prof. Dr. Kızılay: "Bilimsel üretkenliği arttıracak"
Programın açılış toplantısına katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı konuşmada, proje yazma eğitimine ilişkin etkinliklerin bilimsel üretkenliği ve proje yazma farkındalığını geliştirici özellikler taşıdığına vurgu yaparak, katılımcılara başarı dileğinde bulundu.
İnönü Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliğin geliştirilmesi için her zaman katkı sunduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Tarım ve fen bilimleri alanında bugün burada başlayan eğitim çalışması umuyorum ki hem üniversitemize hem de kentimize önemli faydalar sağlayacaktır" dedi.
Program koordinatörü Doç. Dr. Orhan Gündüz'ün iki günlük programın içeriği ve amacına ilişkin yaptığı konuşmadan sonra araştırmacı kursiyerlere yönelik toplantılar başlatıldı.
Program süresince, program koordinatörü ve Battalgazi MYO Müdürü Orhan Gündüz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş , Prof. Dr. Hikmet Murat Sipahioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Şanlı Kabaktepe araştırmacı kursiyerleri TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi alanında eğitti.
Zengin İçerikli Program
Kursiyerler, eğitim boyunca proje tanıtımı, bilimsel araştırma sistematiği, TÜBİTAK tarafından desteklenen programların içeriği, Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) ve elektronik başvuru sisteminin kullanımı, TÜBİTAK projelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, reddedilme gerekçeleri, panel yönetim sistemi ve hakemlik süreci hakkında eğitildi.
TÜBİTAK'a sunulan araştırma projelerine ait başvuru formlarının doldurulma teknikleri, başvuru formu ve eklerinin hazırlanmasının teorik ve pratik derslerle izah edildiği, proje yazma eğitimi programında, ayrıca, önceden reddedilmiş projelerin, katılımcıların proje fikirlerinin, doktora tez önerilerinin TÜBİTAK projesi niteliğine dönüştürülmesi amacıyla derinlemesine uygulamalı çalışmalar yürütüldü.
"Tarım ve Fen Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" programı, eğitmenlere teşekkür belgeleri, kursiyerlere ise katılım sertifikalarının dağıtımı ile sona erdi.
(BT-OE-Y)

18.05.2017 14:05:05 TSI
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