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Başkan Çetin ve Çelikcan'dan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:07
Başkan Çetin ve Çelikcan'dan 19 Mayıs mesajı
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin:
- "Ata'mızın devrimlerine de ailesine de sahip çıkacağız"
- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan:
- "19 Mayıs Türk milletinin yeniden dirilişidir"

ADANA (İHA) - Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal Kurtuluş Savaşı'nı 19 Mayıs 1919'da, müfettiş golarak gönderildiği Samsun'da başlattığını ve o günü gençliğe armağan ettiğini belirten Baüşkan Çetin, "O günün şartlarına uygun olmayan Bandırma Vapuru'na bindiği arkadaşları ve mürettebatıyla, kurtuluş meşalesinin ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk, daha sonra verdiği kurtuluş mücadelesinden başarıyla çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Yaptığı devrimlerle de halkı modern yaşam seviyesine yükseltti. O günü unutan bazı hadsizler ise Ata'mızın devrimlerine, ailesine söz söyleyecek kadar küçülmüş durumdalar. Hem Ata'mıza, hem Zübeyde Ana'mıza, hem de manevi kızına her zaman olduğu gibi, bundan sonra da sahip çıkacağımızı herkes bilmelidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı emanete yine gençlerimiz sahip çıkacaktır" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük zafer için yola çıkarken, din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmadan, halkına ve gençliğe güvenerek oyla çıktığını vurgulayan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:
"Böyle bir güven içerisinde, ülkemizin bugünkü haritası çizilmiş ve çok zor şartlara rağmen, Mustafa Kemal Atatürk tarihe adını yazdırmıştır. Büyük Önder'e inanarak, kadın, erkek, yaşlı genç demeden, zafer için mücadele eden halkımız, düşmana karşı tek yürek olmuş ve Atatürk önderliğinde büyük zaferlere imza atmıştır. İşte bu zaferlerin ilk adımının atıldığı Samsun'da, bu tarihi günü, ülkemiz gençlerine armağan etmiştir. Bu duygular içerisinde, halkın gücüne inanarak, bağımsızlık, özgürlük, cumhuriyet ve demokrasi özlemiyle Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi özlem, sevgi ve minnetle anıyor, milletimizin ve gençlerimizin bu mutlu gününü kutluyorum."

"Türk milleti esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eder"
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında "19 Mayıs milletimizin esaret zincirini kırmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde attığı büyük adımın adıdır. Anadolu'da esir olmak istemeyen milletimizin 98 yıl önce başlattığı kutlu bir mücadeledir" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı egemenlik mücadelesinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Çelikcan, şunları kaydetti:
"Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk ülkede bütün ümitlerin bitmeye başladığı bir zamanda 19 Mayıs 1919'da 'Türk milleti esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eder' diyerek Samsun'a çıkarak ulusal egemenlik mücadelesini başlattı. Büyük mücadelelerin ardından ülkemiz düşmandan temizlenmiştir. Atatürk 19 Mayıs'ı Türk Gençliğine "Gençlik Bayramı" olarak armağan etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere büyük önem vermiştir. Gelecekte söz sahibi olacak gençlerimizi kültürüne, dinine, diline bağlı özgür ve hür düşünceli, gelişmelere açık gençler olarak yetiştirip, ülkemizi medeniyetin beşiği haline getirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. Atamızın gençlerimize armağan ettiği bu mutlu günü kutluyorum."
(ADN-Y)

18.05.2017 14:07:59 TSI
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