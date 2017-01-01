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Kahramanlık Türküleri hep bir ağızdan söylendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:09
Kahramanlık Türküleri hep bir ağızdan söylendi
Kahramanlık Türküleri hep bir ağızdan söylendi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, kahramanlık Türküleri söylendi.
Yahya Kaptan Mahallesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde şef Kenan Serhat İnce yönetimindeki 85 kişilik Türk Halk Müziği Korosu'nun kahramanlık Türküleri konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı Reyhan Ediş'in de konuk olduğu konsere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, kızı Ayşe Ceylin ile birlikte katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konserde Başkan Doğan ve vatandaşlar koroya eşlik ederek, hep bir ağızdan kahramanlık Türküleri söylediler.
Sahneye çıkıp koroyla birlikte Türkü söyleyen Başkan Doğan, "Sanatın her dalı ayrı bir tat, ayrı bir lezzet. Sanat, yaşamımıza ayrı bir heyecan ayrı bir ufuk katıyor. İzmit'te sanat var sloganımızla bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Türk Halk Müziği'nin bizler için her zaman ayrı bir önemi vardır. Programa olan ilgi ve Türküleri hep birlikte seslendirmeniz bizim için ayrı bir keyifti. Sanatın toplumları birleştiren yön veren yönünü iyi bilen bir belediye ve belediye başkanı olarak şehrimizde sürekli sanat olsun, halkımız sanatla iç içe olsun, sanat İzmit'te doyasıya yaşansın istiyoruz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
Başkan Doğan, konser sonunda programa konuk sanatçı olarak katılan TRT sanatçısı Reyhan Ediş'e plaket ve çiçek verdi.
(KK-GY-Y)

18.05.2017 14:09:34 TSI
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