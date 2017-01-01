Büyükşehir hayran bırakıyor
(Fotoğraflı)
SAMSUN (İHA) - "Kültürel Mirasımız Müzeler ve Gençlik" konulu panel için Samsun'a gelen misafirler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelere hayran kaldı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Kültürel Mirasımız Müzeler ve Gençlik" konulu panele katılmak üzere Samsun'a gelen moderatör ve konuşmacılar Samsun Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Çok Amaçlı Salon, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Panorama 1919 Müzesi'ne hayran kaldı.
Samsun'da coşkuyla kutlanan 19 Mayıs haftası önemli etkinliklere de imza atıyor. Çok Amaçlı Salonda yer alan Şehit Ömer Halisdemir Salonu bugün "Kültürel Mirasımız Müzeler ve Gençlik" başlıklı panele ev sahipliği yapacak. Panel için şehir dışından gelen misafirlerle yakından ilgilenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen, Gaziantep eski Belediye Başkanı Asım Güzelbey ve Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez'e Samsun'da yapılan yatırımları gezdirerek tesisler hakkında bilgi verdi.
Katılımcılar Samsun Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin takdire şayan olduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a başarı dileklerini ilettiler.
(SAM-SLH-Y)
18.05.2017 14:10:42 TSI
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