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Başkan Karaosmanoğlu: "Kocaeli, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır''



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bir milyonu sekiz yüz bini aşkın nüfusuyla hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli, Türkiye'nin parlayan yıldızlarından birisidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gaziantepliler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve Kocaeli Gıda Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Öztürk ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Kentin 1 milyon 800 bini aşkın nüfusuyla hızla büyüyen ve gelişen

bir il olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Kocaeli, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Bu müstesna şehirde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Kocaeli, gerçekten de tam bir güven ve istikrar adası durumundadır" dedi.

Bölge coğrafyasının ve komşu ülkelerin son halini de ziyarette değerlendiren Başkan Karaosmanoğlu, "Halkımız, huzur ve sükun içinde yaşıyor. Bugün sokaklarımızda güven içinde yürüyebiliyorsak, gece yatağımızda huzur içinde uyuyabiliyorsak bunda isimsiz kahramanların fedakar gayretlerinin büyük rolü var. Vatan, insanın millet olarak üzerinde yaşadığı, geçmişin acı ve tatlı hatıraları ile istikbale ümitle baktığı; kutsal bir mekandır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Yüzlerce yıl yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak, vatandır. Üzerinde bir medeniyet kurulan yerdir vatan" diye konuştu.

Kocaeli'deki hemşehri derneklerinin toplumsal yaşamın önemli kuruluşlarından olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Kültür, eğitim, spor alanında çalışma yapmaya devam etmeliyiz. Milli birlik ve beraberliği de bu gibi sosyal alanlarda yapacağımız etkinliklerle kazanabiliriz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korumalıyız. Bununla beraber STK'larımız müzik ve sanatsal alanlarda da faaliyetler yapmalıdır. Gençleri muhakkak bu alanlarla buluşturmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür projeleri ve yapılacak çalışmaları destekliyoruz. Sporu teşvik ediyoruz. Yavrularımızı özellikle yüzme sporu ile tanıştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde siyasetin hizmet etme ve halkımızın refah içerisinde yaşaması için bir araç olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "Vatandaşımıza her zaman net ve gerçekleri ifade etmişimdir. Bizler siyasetin tek doğrusu olan dürüstlük ve ahlak tabanında görevimizi ifa ediyoruz. Mazeret üretmiyor, maharetimizi konuşturmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kocaeli Gıda Toptancılar Sitesi yönetimini de konuk eden Başkan Karaosmanoğlu, görüşmede ticarette yeni anlayışlar konusunda çalışma yapmanın önemine de vurgu yaptı. Tüketim alışkanlıklarının değiştiğinden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, E-Ticaret konusunda gelişen dünyayı yakından takip etmenin de elzem olduğunu söyledi. Birliktelikte ayrıca, KOTKO'ya yol ve üst yapı konusunda destek verilmesi de karara bağlandı.

(İG-GY-Y)



18.05.2017 14:11:19 TSI

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