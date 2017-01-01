Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı konserle kutlayacak
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği "Her Nefeste Bir Ses" konseri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacak. Birçok dilde ezgilerin seslendirileceği konsere tüm Diyarbakırlılar davet edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konser etkinliği gerçekleştirecek. "Her Nefeste Bir Ses" konseri, 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Konserde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne alacak. Ücretsiz konserde, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Farsça, Süryanice, Ermenice ve İbranice şarkılar seslendirilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm Diyarbakırlıları ve müzik severleri "Her Nefeste Bir Ses" konserine davet etti.
(İHA-MP-Y)
18.05.2017 14:11:42 TSI
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