YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı konserle kutlayacak

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı konserle kutlayacak



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği "Her Nefeste Bir Ses" konseri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacak. Birçok dilde ezgilerin seslendirileceği konsere tüm Diyarbakırlılar davet edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle konser etkinliği gerçekleştirecek. "Her Nefeste Bir Ses" konseri, 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Konserde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne alacak. Ücretsiz konserde, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Farsça, Süryanice, Ermenice ve İbranice şarkılar seslendirilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm Diyarbakırlıları ve müzik severleri "Her Nefeste Bir Ses" konserine davet etti.

(İHA-MP-Y)



18.05.2017 14:11:42 TSI

NNNN