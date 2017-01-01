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Kültür merkezi öğrencilerinin yılsonu sergisi beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesinin il genelinde faaliyet gösteren 27 kültür merkezinde eğitim gören çocuk ve yetişkin kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde görücüye çıktı.

Alevle cam şekillendirme, ahşap boyama, takı tasarım, resim ve sanatsal tasarım gibi birçok el emeği beğeni topladı.

Serginin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerler, kendilerine sunulan imkanlardan son derece memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ettiler. Aydınlılar Sergiyi 20 Mayıs tarihine kadar ziyaret edebilecek.

(MB-Y)



18.05.2017 14:12:13 TSI

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