İzmitli bisikletçi uluslararası yarışmada birinci oldu
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Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışmasında birinci oldu.
İzmitli bisikletçi Bozdemir, Sakarya'da düzenlenen yarışmada Master Erkekler kategorisinde 44 kişi arasında birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Şimdiye kadar birçok başarıya imza atan Mehmet Bozdemir, "Belediyeyi ve İzmit'i en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum" diyerek Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür etti.
(KK-GY-Y)
18.05.2017 14:13:08 TSI
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