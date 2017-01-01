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Eğitimci Salih Altun: "Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:15
Eğitimci Salih Altun: "Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın"
Eğitimci Salih Altun: "Çocuklara tepeden inme dayatma kitaplar okutmayın"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarına katılan eğitimci Salih Altun, çocuklara okutulan tepeden inme kitapların onların başarısız olmasını sağladığını söyledi.
9. Kocaeli Kitap Fuarına katılarak Çocuk Edebiyatı hakkında bir söyleşi gerçekleştiren eğitimci Salih Altun, çocuklara tepeden inme, dayatma kitaplar okutmanın çocuğun eğitimi ve geleceği için hiçbir faydası olmayacağını söyledi. Okul çağındaki çocuklara dayatma kitap okutulduğunu ifade eden eğitimci Salih Altun, "Çocukların farklılıklarını bilerek tavsiye edilen kitaplar, okul öğretmenleri ve idareciler tarafından seçilmelidir. Enjeksiyon metoduyla çocukların kimliğini kişiliğini değiştirmeye çalışıyoruz. Hal böyle olunca da eğitimde başarısız oluyoruz" diye konuştu.
Karamürsel Alp Konferans Salonunda gerçekleştirilen bir diğer program ise Eğitimal'in düzenlediği Burhan Pınarbaşı'nın "Yurtdışında Eğitim" konulu söyleşisi oldu. Yurtdışında eğitimin faydalarını anlatarak konuşmasına başlayan Pınarbaşı, yurtdışında gerçekleştirilen dil eğitim programları hakkında bilgi verdi. Yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrencilere yol gösterici bilgiler veren Pınarbaşı, hangi şartlarda ve hangi yollarla yurt dışında eğitim alınabileceğini anlattı. Yurt dışında burs alarak okuma avantajının olduğunu ifade eden Burhan Pınarbaşı, "Aldığınız burs sayesinde ortalama 20 bin dolar olan eğitimleriniz 6 bin dolara kadar düşebilir" bilgisini verdi.
Karamürsel Alp Konferans Salonunda gerçekleştirilen günün son programında Çiğdem Zülfikar, Değişim Yönetimi konulu söyleşisini gerçekleştirdi. 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' diyerek söyleşiye başlayan Çiğdem Zülfikar, "Zamanla her şey değişiyor. İnsan değişiyor, doğa değişiyor ve olması gereken evrim hattında bu döngü devam eder, bu doğanın temel yasalarından bir tanesidir ama biz bu değişimin niteliğinin farkında değiliz" ifadesini kullandı.
(İG-GY-Y)

18.05.2017 14:15:10 TSI
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