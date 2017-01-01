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Çüngüş'e hastane için yer teslimi yapıldı



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yapılacak olan 10 yataklı Devlet Hastanesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçede 10 yataklı Devlet Hastanesi yapılması yönünde uzun bir zamandan beri uğraş verdiklerini kaydederek, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal'ın katkılarıyla hastane projesinin 2017 yılı sağlık yatırımları projesine dahil edildiğini anımsattı. Hastane ihalesinin 24 Ocak'ta Ankara'da yapıldığını hatırlatan Arslanca, ihaleyi alacak yüklenici firmaya Çüngüş'te yer teslimi yapıldığını ve 300 gün içerisinde 10 yataklı hastanenin tamamlanacağını kaydetti.

(HG-MP-Y)



18.05.2017 14:16:11 TSI

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