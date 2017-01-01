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Öğrencilerden harika çalışmalar

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:16
Öğrencilerden harika çalışmalar
Öğrencilerden harika çalışmalar
- Emine Cahide Karaali Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Sergisi" açıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Emine Cahide Karaali Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Sergisi" açıldı.
Sergide Tarih Evi ve bir öğrenci tarafından geri dönüşümden yapılan araç büyük ilgi çekti. Geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu akülü araç hakkında bilgi veren 12 yaşındaki Furkan Gürbüzel, yaşlılar ve engelliler için bu aracı tasarladığını söyledi. TÜBİTAK projesi kapsamında tasarladığı aracı hakkında bilgi veren Gürbüzel, "Yaşlıların yorulmaması ve engellilerin ulaşımlarını yapabilmesi için araba geliştirmeye karar verdim. Yaptığımız aracın tamamı geri dönüşümden oluşturdum. Aracın şasesi ve koltuğunu eski bir kadın spor aletinden aldım. Demir borular yine kullanılmış malzemelerden topladım. Babam makina operatörü. Bu aracı yaparken bana o yardımcı oldu" diye konuştu.
Aracın özellikleri hakkında da bilgi veren Gürbüzel, "Bu aracın şarj göstergesi var. Sağa sola sinyal verebiliyor. Arkasında stop lambası var. Dikiz aynaları var. 30 kilometre hız yapabiliyor. Bu araç bize 2 bin 500 liraya mal oldu" dedi.
20 proje ortaya çıktı
TÜBİTAK 4006 sergisi için geliştirilen projeler hakkında konuşan Emine Cahide Karaali Ortaokulu Müdürü Volkan Altın, ortaya çıkan projeler için tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Altın, "TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında okulumuzda yapılan projeleri sergiliyoruz. Bu proje kapsamında 10 adet araştırma, 10 adet de tasarım projesi i hazırladık. Bu projelerde 14 öğretmenimiz ve 100 öğrencimiz çalıştı. Projelerin en büyük özelliği çocukların eğitim öğretime katkısını arttırmaktı. Bunda da başarılı olduk" diye konuştu.
"Seneye bu projelerimizi daha da geliştirerek sunmayı düşünüyoruz" diyen Altın "Eğer istenirse ve desteklenirsek daha büyük projelere katılabiliriz. Bunu görmüş olduk" dedi.
Tarih evi büyük ilgi gördü
Sergide dikkat çeken bir diğer önemli proje olan Tarih Evi projesi hakkında bilgi veren Altın, şunları söyledi:
"Tarih Evi Projesi Türkiye'de tek olan bir proje. Biz bir sınıfımızı Tarih Evi'ne dönüştürdük. Özellikle yerel tarihin öğrenilmesi, tarih bilgilerinin arttırılması ile ilgili güzel bir çalışma oldu. Bu proje ile öğrencilerin Eskişehir tarihini öğrenmeleri amaçlandı. Ulusal tarihimizle ilgili birçok materyal yerleştirildi. İpek yolu ve baharat yolunu gösteren ışıklı dev bir harita hazırlandı. Bu proje Türkiye'de tarih öğretimi ile ilgili çok önemli işlere yarayacağını düşünüyorum. Burada amaç tarihi öğretmek yerine tarihi anlatmak."
Tamamı öğretmen ve öğrencilerin emeği
Tarih Evi ve İngilizce Evi projelerinin öğretmen ve öğrencilerin emeği ile meydana çıktığını ifade eden Altın, "Sınıfın duvarlarına Eskişehir'in tarihi resimlerini Görsel Sanatlar Öğretmeni Halide Nermin Uysal çizdi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ebru Pekcan Tarih Evi'nin hazırlanmasında büyük emek verdi. Bunun yanı sıra bir sınıfımızı da İngilizce Evi'ne dönüştürdük. Burada da çocukların İngilizceyi görerek, anlayarak öğrenmelerini amaçladık. İngilizce Evi için ise İngilizce Öğretmeni Nurgül Topaloğlu büyük emek verdi" ifadelerini kullandı.
(İHA-MET-Y)

18.05.2017 14:16:25 TSI
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