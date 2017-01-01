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Bendevi Palandöken'den Samsun'a övgü

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:18
Bendevi Palandöken'den Samsun'a övgü
Bendevi Palandöken'den Samsun'a övgü

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) hizmet binası açılışı için geldiği Samsun'da Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uzun zaman sonra geldiği Samsun'un çok güzel bir şehir haline geldiğini söyledi.
SESOB yeni hizmet binasının açılış törenine katılmak üzere kente gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Haluk Akyüz ve Mustafa Kemal Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Çakır ve Oğuzhan Serinkaya karşıladı.

"Samsunlular çok şanslı"
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Uzun zaman sonra Samsun'a geliyorum. Samsun gerçekten çok gelişmiş, büyümüş ve güzelleşmiş. En son Samsun'a geldiğimde özellikle sahil tarafı mezbelelik içindeydi. Ama her şey çok güzel, mükemmel olmuş. Samsunlular gerçekten çok şanslı. Kentiniz de her şey var. Samsun'u daha güzel hale getirenlerin emeğine sağlık" dedi.

"Hepimizin ortak paydası daha güçlü bir Türkiye"
Konuşmasında, Ticaret Odaları ve Borsaları ile etle tırnak gibi olduklarını belirten Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar aynı zamanda sanayicinin ve tüccarın ilk yetiştiği fidanlıktır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere herkesle, tüm kesimle çok güzel bir ahenk ve uyum içinde çalışıyoruz. Hepimizin ortak paydası daha güçlü bir Türkiye. Esnafı, sanatkarı, tüccarı, sanayicisi ekonominin çimentosudur. Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleriyiz. Esnafa, sanatkara, sanayiciye verilen her değer bizleri çok mutlu etmektedir. İnşallah el birliği, gönül birliği ile esnafımızı, sanatkarımızı, tüccarımızı, sanayicimizi ve çok sevdiğimiz ülkemizi daha da iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Murzioğlu anı takdiminde bulundu
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Palandöken'e kent ekonomisi hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Murzioğlu, Palandöken'e bir hediye takdiminde bulundu.
(SAM-SLH-Y)

18.05.2017 14:18:18 TSI
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