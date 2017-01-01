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Kayapınar'da 40 öğrenci Çanakkale gezisine gitti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından, 40 öğrenci Çanakkale gezisine gönderildi. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, eğitim birimlerinde öğrenim gören çocuklarımızı ecdatlarının yattığı yerleri görmek amacıyla böylesi bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kayapınar Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören 40 öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi. Kültür Müdürü Mustafa Çelik tarafından uğurlanan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, eğitim birimlerinde öğrenim gören çocuklarımızı ecdatlarının yattığı yerleri görmek amacıyla böylesi bir etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Çocuklarımız tarihlerini öğrensinler, düşmanla savaşırken koyun koyuna yatan şehitlerimizin memleketlerini görsünler istedik" dedi.

Öğrencilere hitap eden Başkan Kılıç, "Belediye olarak hiçbir şeyden kaçınmadık. Sizi niye buraya gönderiyoruz, Çanakkale'de 7 düvel üzerimize çullandı. 15 Temmuz'da da aynısı oldu. Bizi tarumar etmek içindi. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle bir olduğumuzu gösterdik. Çanakkale'de her yaş grubundan insanımız şehit oldu. Ne için, vatan için. O kardeşliği, birlikteliği orada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yüzlerindeki heyecan ve sevinçle Belediye Başkanı Kılıç'a teşekkür eden öğrenciler ise, bu tür etkinliklerin devamını diledi. Törenin ardından çekilen hatıra fotoğraflarından sonra öğrenciler, başlarında öğretmenleri ve rehberleriyle birlikte yolculuğa çıktılar.

(İHA-MP-Y)



18.05.2017 14:19:10 TSI

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