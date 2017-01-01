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Süloğlu, Halk Eğitim Merkezi'ne kavuştu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:17
Süloğlu, Halk Eğitim Merkezi'ne kavuştu
Süloğlu, Halk Eğitim Merkezi'ne kavuştu

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'de Süloğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası açıldı.
İlkokul, ortaokul ve lise olarak kullanılan eski bina, restore edilerek Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Gerçekleştirilen açılış töreninin yanı sıra kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği ürünlerin sergisi ve satışı yapıldı. Sergide yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğün'de devam eden kursiyerlerin ürettikleri el sanatları ile ilgili ürünler sergilenerek sergi katılımcıları tarafından ilgi ile izlendi.
Açılış ve sergi programına, Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar, İl Genel Meclis Üyesi Zafer Bahşi, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İlçe Jandarma Komutanı Erol Erkorkmaz, İlçe Emniyet Amiri V. Ali Can Kaymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamil Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(EY-MEF-Y)

18.05.2017 14:17:35 TSI
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