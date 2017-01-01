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Başkan Albayrak'ın 19 Mayıs kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Albayrak mesajında, Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin ilk adımlarının 19 Mayıs'ta atıldığını belirterek, "Yüzyıllar boyunca çağın getirdiği gelişmelere ayak uyduramamış, gerilemiş, toprak kaybetmiş ve sömürgeci devletlerce parçalanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun, küllerinden, yepyeni, güçlü ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasını sağlayan mücadelenin ilk adımının atıldığı tarihtir 19 Mayıs" dedi.

98 yıl önce, işgal altında olan İstanbul'dan, Bandırma Vapuru'yla Samsun'a giden, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ve yurtsever ulus ile birlikte milli mücadeleyi yurt genelinde başlattığını hatırlatan Başkan Albayrak, "Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuş, peş peşe kazanılan zaferlerle düşman ordularını yurdumuzdan atmış, Cumhuriyet'i kurmuş, çağdaşlaşma ve kalkınmaya yönelik devrimleri kararlılıkla hayata geçirmiştir. Yaşanan bu süreç sömürgeci ülkelerin boyunduruğu altında ezilen tüm uluslara örnek olmuştur.

Asrının dahisi olan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilke ve devrimlerinin kalıcı ve devamlı olabilmesi için bunların sağlam temeller üzerine oturtulmasını hedefliyordu. Demokrasi deneyimi olmayan, tarihi boyunca monarşi anlayışı ile yönetilmiş bir ulusa, cumhuriyet, demokrasi, çoğulculuk, millet egemenliği gibi fikirleri benimsetmek amacıyla, 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmişti. "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk, yetişen yeni neslin, ideallerini benimsemesini istiyordu.

Kanımca yaşı kaç olursa olsun, yüzleri geçmişe değil, geleceğe dönük, aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı, ilerlemeyi esas alan, Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş herkes gençtir. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'e hayasızca saldırıların yapıldığı böyle bir dönemde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ayrı bir önem kazanmıştır.

Akıllarıyla, düşünceleriyle her zaman genç kalan, her yaştan, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı yurttaşlarımın 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 14:20:15 TSI

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