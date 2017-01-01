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Gemerek'ten tarım ve hayvancılık alanında Kayseri Şeker ile ilerleme kararı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Gemerek Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının Kayseri Şeker ile İlçe ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak proje araştırmalarında sona gelindiği belirtildi.

Proje kapsamında Gemerek İlçesi Çipil yazısı mevkisinde 157 dekar arazi, tarım ve hayvancılık amaçlı yatırım yapılmak üzere Kayseri Şeker'e devredildi.

Arazinin Gemerek Belediyesinde Kayseri Şeker yetkililerine devir teslimi sonrasında, İlçe heyeti Kayseri Şeker'e gelerek, Gemerek'te tarım ve hayvancılıkta yeni yatırımlara öncü olması yanında ilçe ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak projenin hayata geçirilmesi için ilk adımın Belediye uhdesinde bulunan arazinin Kayseri Şeker'e devredilerek atıldığını ve Kayseri Şeker'in de 2017 yılı içerisinde Gemerek bölgesine tarım ve hayvancılık yatırımının programa alınması için çalışmaların hızlandırılmasını talep ettiler.

Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çepni Belediye Başkanı Murat Uçar,Belediye Meclis Üyeleri,Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erol Yıldız,Ziraat Odası Başkanı İhsan Sarıdağ, Eğerci Sulama Birliği Başkanı,Eğerci Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı,Çiftçi Malları Koruma Başkanı,Köy ve Mahalle muhtarları ve Pancar çiftçilerinin Kayseri Şeker'e ziyaretleri esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Nizamettin Çatak ,Harun Halıcı, Kayseri Şeker Farikası Genel Müdür Yardımcıların dan Osman Canıtez ve diğer yetkililer hazır bulundular.

Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç; bu çalışmanın Gemerek ilçesinde tarım hayvancılık sektörünün gelişmesi yanı sıra ilçedeki istihdama da katkısının olacağını belirtti. Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir; Kayseri Şeker'in bölgenin parlayan yıldızı olduğuna dikkat çekerek "Kayseri Şeker'deki istikrarın devamı için tüm bölge çiftçilerimiz ve Gemerek Halkı olarak Hüseyin Akay'ın yanındayız ve yanında olmaya devem edeceğiz" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölge halkından ve çiftçilerden gelen desteklerin Kayseri Şeker Yöneticilerinin omuzlarındaki yükü ve sorumluluğu her geçen gün arttırdığını belirtti. Devren alınan arazi üzerinde Kayseri Şeker tarafından yapılacak olan tarımsal faaliyet yanı sıra bölge çiftçisinin tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan kaba ve kuru yem sektöründe de sözleşmeli tarım çalışmasının başlatılacağının müjdesini verdi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 14:21:09 TSI

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