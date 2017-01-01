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Başkan Duymuş Belde'de yapılan çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, enerji hatları çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek,"Vezirhan beldemize bağlı İstasyon Mahallemizde devam eden enerji hatlarının yer altına alınmasının yanı sıra su hatları da yenileniyor. Vezirhan beldemize bağlı Kayalar Mahallesine yapılacak kantar alanını da ziyaret ettik. Buradaki çalışmalarımız da hızlanmaya devam edecek" dedi.

Öte yandan Başkan Duymuş, Vezirhan beldesine yapılacak olan bir çimento fabrikasını da ziyaret ederek, hafriyat ve inşaat çalışmaları devam eden alanda fabrika sorumlularından bilgi aldı.

(CKT-DA-Y)



18.05.2017 14:21:16 TSI

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