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Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı

Başkan Şahin, mesajında, "16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 sabahı saat 07.00' de Samsun'a ayakbastı. Atatürk Samsun'da, Türk milletinin bağımsızlığı, vatanının bölünmezliğini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracağını belirterek, kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Dünya çapında, Türkiye'nin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Türk Milletini yarınlar da başarıyla söz ettirecek en büyük varlığımız olan gençlerimiz, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Gençlerimize her zaman destek olmalı ve onları en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Türk ulusunun bağımsızlık ateşini yaktığı 19 Mayıs gününü yüce önder Atatürk, Türk gençlerine armağan etmiş ve birinci vazifelerinin Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu Gençliğe Hitabesin de dile getirmiştir. Vatan topraklarını korumakla görevlendirmiştir. Bu güzel gün vesilesiyle gençlerimizin ve tüm milletimizin, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(ZZ-MET-Y)



18.05.2017 14:19:43 TSI

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