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Vali Ceylan'ın 19 Mayıs kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ceylan mesajında, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da bağımsızlık meşalesinin yakıldığını belirterek, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin özverisi ve hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur.

Tarih boyunca ayakta kalmayı başaran milletler, geçmişini unutmamış, özüne sahip çıkmış, gelenek ve kültürlerini nesilden nesile aktarmışlardır. Türk gençliği de aziz milletimizin geleceği olarak, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve gösterecekleri başarılarla Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacaktır" dedi.

19 Mayıs'ta milletçe gurur ve mutluluğun yaşandığını aktaran Vali Ceylan şöyle devam etti:

"Milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' diyerek devletimizin bekasını emanet ettiği gençlerimize de ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapacakları tüm çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Tekirdağlı hemşehrilerimin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

(YG-MEF-Y)



18.05.2017 14:22:00 TSI

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