SGK Müdüründen Başkan Keleş'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu ve beraberindeki heyet Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.
Her yıl 14-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu müdürü Necmi Köroğlu, beraberindeki heyetle Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş´i ziyaret etti. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu'na görevinde başarılar diledi.
(TT-AY)
18.05.2017 14:22:14 TSI
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