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Atletizm sporcuları Yozgat'a dereceyle döndü



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsilen giden sporcular dereceyle döndü.

16-17 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsilen katılan Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu tüm rakiplerini takım halinde yenerek Türkiye birincisi oldu. Fuar Alanı Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonada takım halinde Türkiye birinciliği elde eden Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun yanı sıra ferdi sporcu sıralamasında da Yozgat değişik spor dallarında dereceye girdi.

Fırlatma topunda Songül Suntay Türkiye 2'ncisi olurken uzun atlamada Türkiye 7'ncisi oldu. 800 metre koşusunda Dilber Demir Türkiye 6'ncısı olurken 100 metrede ise Türkiye 9'unculuğunu elde etti.

(BMG-UY-Y-)



18.05.2017 14:22:21 TSI

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