ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atletizm sporcuları Yozgat'a dereceyle döndü

18 Mayıs 2017 Perşembe, 14:22
Atletizm sporcuları Yozgat'a dereceyle döndü
Atletizm sporcuları Yozgat'a dereceyle döndü

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsilen giden sporcular dereceyle döndü.
16-17 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsilen katılan Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu tüm rakiplerini takım halinde yenerek Türkiye birincisi oldu. Fuar Alanı Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonada takım halinde Türkiye birinciliği elde eden Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun yanı sıra ferdi sporcu sıralamasında da Yozgat değişik spor dallarında dereceye girdi.
Fırlatma topunda Songül Suntay Türkiye 2'ncisi olurken uzun atlamada Türkiye 7'ncisi oldu. 800 metre koşusunda Dilber Demir Türkiye 6'ncısı olurken 100 metrede ise Türkiye 9'unculuğunu elde etti.
(BMG-UY-Y-)

18.05.2017 14:22:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İş yeri değil antika eşya müzesi
YEREL

İŞ YERİ DEĞİL ANTİKA EŞYA MÜZESİ
Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti
YEREL

YOZGAT BELEDİYESİ WEB TV HAYATA GEÇTİ
Yerköy'de 15 Temmuz Milli İrade konulu resim sergisi açıldı
YEREL

YERKÖY'DE 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE KONULU RESİM SERGİSİ AÇILDI
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki
YEREL

ŞEHİT OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRAN BABADAN TERÖRE TEPKİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir